Wintereinbruch am Niederrhein : „Sichere Fahrt unmöglich“ – Niag stellt Busverkehr ein

Am Sonntagvormittag war in Xanten noch ein Fahrzeug der Stadtbuslinie 42 gefahren. Foto: RP/Markus Werning

Xanten/Rheinberg Die Niag hat den Busverkehr im kompletten Verkehrsgebiet eingestellt. Schnee und Eis auf den Straßen machten einen sichere Fahrt unmöglich, erklärte ein Sprecher des Verkehrsunternehmens.

Wegen des Wintereinbruchs hat die Niag am Sonntagvormittag beschlossen, den Busverkehr im kompletten Verkehrsgebiet bis auf Weiteres einzustellen. Das teilte das Unternehmen mit. Die Entscheidung gilt demnach auch für die Schwestergesellschaft Look. „Schnee und glatte Straßen machen eine sichere Fahrt am Niederrhein unmöglich“, erklärte ein Firmensprecher. Wie in anderen Gebieten blieben die Busse deshalb auch am Niederrhein in den Depots.