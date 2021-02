Insgesamt waren am Montag 16 Frauen und Männer des Xantener Baufhofs unterwegs, für die ersten begann die Schicht um 5 Uhr, genauso wie schon am Sonntag. „Allein am Sonntag waren wir elf Stunden lang im Einsatz“, sagte Marcus Kempkes, stellvertretender Leiter am Bauhof des Dienstleistungsbetriebs der Stadt Xanten (DBX).