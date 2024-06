Energiewende in Sonsbeck Politik berät über Kriterienkatalog für Windkraftbereiche

Beraten wird in diesem Zusammenhang auch über Kriterien für die Ausweisung von Windenergiebereichen. Der Arbeitskreis Erneuerbare Energien hat einen Kriterienkatalog erarbeitet. Die Kriterien beziehen sich einerseits auf die Flächenkulisse: So ist in dem Entwurf beispielsweise festgeschrieben, dass Gruppierungen von Windenergieanlagen bevorzugt werden, dass bei einer angenommenen Anlagenhöhe von 200 Metern ein Puffer von 400 Metern zu Einzelgebäuden im Außenbereich eingehalten werden soll, oder auch dass es keine Ausweisung von Standorten in (Nadel-) Waldgebieten geben soll. Zeitgleich wurden Kriterien entwickelt, die eine Beteiligung der Kommune und der Sonsbecker Bürgerinnen und Bürger sicherstellen sollen. So soll die lokale Wertschöpfung erhöht und die Akzeptanz für WEA gestärkt werden.