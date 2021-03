Auflösung von Schulverband : Sonsbeck wirbt um Xantens Zustimmung

Xanten/Sonsbeck Xanten soll alleiniger Träger der Willi-Fährmann-Gesamtschule und der gemeinsame Schulverband aufgelöst werden. Sonsbeck will sich aber weiter finanziell beteiligen. Darüber muss Xantens Politik noch abstimmen.

Nach Sonsbeck stimmt am Dienstag auch Xanten darüber ab, ob der gemeinsame Schulverband aufgelöst wird und die Stadt allein die Trägerschaft über die Willi-Fährmann-Gesamt­schule übernimmt. Voraussetzung ist, dass beide Kommunen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abschließen. Darin legen sie fest, wie sich Sonsbeck künftig auch finanziell an der weiteren Entwicklung der Gesamtschule beteiligt. In Xanten stimmt der Hauptausschuss in seiner Sitzung am Dienstag darüber ab, da der Rat seine Rechte wegen der Corona-Pandemie vorübergehend an ihn übertragen hat.