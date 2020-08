Wildblumen in Sonsbeck : Die wilde Saat ist aufgegangen

Jutta Block ist über ihren Garten auf die Idee gekommen, auch die Straße Am Hasenacker in Labbeck zum bühenden Hafen zu machen. Foto: Fischer, Armin ( arfi )

Labbeck Die Nachbarschaft in Labbeck hat die Patenschaft für Bauminseln und Straßenränder übernommen und Wildblumen eingesät. Aber mit dem Anspruch, es richtig zu tun. Dabei war viel Überzeugungsarbeit nötig. Aber es hat sich gelohnt.

Inzwischen ist die bunte Pracht vorbei. Nur der kundige Betrachter vermag beim Anblick der verdorrten Pflanzen noch etwas Schönes zu erkennen. Doch Fotos belegen eindrucksvoll: Am Hasenacker in Labbeck hat’s in diesem Sommer mächtig gesummt. Die Familien hier im Neubaugebiet am Fuße des Tüschenwaldes haben die Patenschaften für Baumscheiben und Randstreifen übernommen und diese mit Eifer, Wissen und viel Geduld in kleine Paradiese für Bienen, Hummeln und viele andere Insekten verwandelt – in bunt blühende Inseln im grauweißen Fahrbahnbeton ihrer Wohnstraßen.

Angeschoben hat das nachbarschaftliche Projekt Jutta Block (57). „Mein Hobby ist der Garten“, sagt die Bauingeneurin, die mit ihrem Mann Ralf vor fünf Jahren ihr schmuckes Haus bezogen hat. Das haben die Blocks hochmodern zwar, aber nach altem bäuerlichen Muster mit Liebe zum Detail errichten lassen. Dazu gehört auch ein wunderschöner Garten, wie er in keinem Hochglanzprospekt zu finden ist.

„Wir waren beide immer schon ein bisschen öko“, sagt die Hausherrin und erzählt, dass sie auf dem Ratsbongert Am Dahlacker in Alpen die Patenschaft für einen Apfelbaum – Rote Sternenrenette oder „Weihnachtsapfel“ – und für einen Baum mit dem herrlichen Namen „Kernechter Vorgebirge“ – ein Pfirsich – übernommen haben.

Noch ehe die Blocks ihren Garten anlegen ließen, so erzählt die Hausherrin, habe sie hinterm neuen Haus mit derzeit durch hohen Mais verstellten Blick auf den Tüschenwald Wildblumen ausgesät, „um die Disteln klein zu halten“. Mit den Wildblumen hätten „Insekten gepflanzt“. Aber als im zweiten Jahr der Garten angelegt wurde und aus einem Teil der Wildblumenwiese Rasen wurde, ging die Artenvielfalt zurück. „Das musste sich wieder ändern“, so Jutta Block.

Mit ihren Mann zimmerte sie ein Insektenhotel, das sie fachfrauisch „Nisthilfe“ nennt. Das war in wenigen Tagen ausgebucht. „Es brummte“, sagt sie: „Bis der Specht kam.“ Der Leckerschnabel nahm den üppig gedeckten Tisch dankbar an. Der Vogel soll jetzt mit einem Spezialvorhang ausgesperrt werden. Jutta Block entschloss sich, statt Rasen eine Wildblumenwiese anzulegen. Sie wollte es richtig machen und nahm Kontakt mit dem Naturgarten-Verein Linker Niederrhein auf.

Und sie machte eine verblüffende Erfahrung. In einem Beet, in dem in heißen Sommern selbst als sonnenlieb geltende Pflänzchen die Stengel hängen ließen, gediehen fortan Wildblumen, auch ohne sie übermäßig gießen zu müssen. Wilde Möhre, Johanniskraut und Hornklee sicherten Hummeln im Garten das Überleben. „Die brauchen was Essbares, sonst verhungern die.“ Zusammen mit den Naturgärtnern hat sie Struktur in ihren Garten gebracht, zu dem ein kleiner Teich gehört und eine Trockenmauer. Am Rand blüht der Dost purpurrot. Es summt vernehmlich. Der Legion Hummeln scheint’s an nichts zu fehlen. Die kleine Maus, die ihr Köpfchen aus der Mauerfuge reckt, fühlt sich durch das Gebrumm offenbar nicht gestört. Der sandige Untergrund ist mit Totholz ausgelegt, soll Spinnen und anderes Getier wie Eidechsen anlocken. „Prinzip Hoffnung“, sagt Jutta Block.

Ihre Liebe zu Natur und Garten wuchs über den privaten Rahmen hinaus, als die Gemeinde Sonsbeck vor zwei Jahren Bäume in die Pflanz­inseln der Wohnstraße pflanzte. Für die Blocks der Zeitpunkt, ihre Nachbarn für eine konzertierte Aktion gegen das Insektensterben zu begeistern und die Verantwortlichen in Rathaus und Bauhof von der richtigen Methode zu überzeugen.

Bienenfreundlichkeit ist in Labbeck Familienangelegenheit: Kinder und Erwachsene packen mit an. Foto: Bock

Die Anwohner trafen sich zum einem Info-Nachmittag mit ausgewiesenen Naturgärtnern. Es folgte „hartnäckige Überzeugungsarbeit“ im Rathaus. Dort hatte man wenig gute Erfahrungen mit Wildblumen-Aktionen gemacht, berichtet die 57-jährige Initiatorin vom Hasenacker. Die Ursache stand für sie fest: „Es muss an den Blumenmischungen gelegen haben.“ Nicht alle, die auf dem Markt sind, seien geeignet. Hier wollte man ansetzen, „damit’s eine langfristige, nachhaltige Aktion wird, die allen lange Spaß macht“ und zudem für jeden einen natürlichen Lernzuwachs bringe.

Der Erfolg beginnt beim richtigen Boden. „Wir haben es geschafft, die Gemeinde dazu zu bringen, den geschätzten, aber für unsere Zwecke ungeeigneten Mutterboden abzutragen und durch ein Kalkschottergemisch zu ersetzen“, berichtet die geschulte Hobbygärtnerin. „Das Beet sah anfangs aus, wie eine Insel des Grauens“, sagt sie. Wildblumen mögen nun mal mageren Boden.

Dann sei samenfreier Kompost vom Werk beigemischt worden. Die Saat sollte schließlich keimen und aufgehen. Und dann kam’s halt auf die Wahl der Wildblumenmischung an – natürlich. Denn da kann man viel falsch machen, sagt die Expertin. Vielfach handele es sich bei den Tütchen, die aufgrund des allgemeinen Trends zur Rettung der Bienen in Umlauf seien, um sogenannte Neophyten, Importe von Blühern, die von hier heimischen Insekten verschmäht würden. Das sei ökologisch von zweifelhaftem Wert. „Damit tut sich nichts, auch wenn alles in Blüte steht“, sagt Jutta Block.

Die Nachbarn Am Hasenacker in Labbeck haben ihre Straße in ein blühendes Paradies für Insekten verwandelt. Diese Bieen labt sich am Färber Wau. Das Nahrungsangebot für Insekten war in diesem Sommer üppig. Es hat gebrummt und gesummt. Foto: Block

Die Hasenacker-Initiative hat sich für die Mischung „Wärmeliebender Saum“ entschieden mit 50 verschiedenen Blumensorten, geeignet für besonders sonnige Plätzchen. Die Pflänzchen haben so bildmächtige Namen wie „Natterkopf“, „Nachtkerze“, Hundszunge“, „Färber-Wau“ oder „Taubenkropf-Leimkraut“. Die Saat haben Kinder mit der Suppenkelle aus Eimern in die vorbereiteten Beete gestreut. Mit selbst gebastelten Holzschuhen wurde die Saat angedrückt. Im trockenen Frühjahr und Dürresommer 2019 sorgten die Anwohner gemeinsam dafür, dass es im Boden ausreichend feucht blieb.

Trotzdem brauchte es eine Menge Geduld. Die Erwartungen waren groß. „Wir mussten lernen, dass viele Wildblumen im ersten Jahr nur grüne Rosetten ausbilden“, so Block. „Wir standen ganz schön unter Erfolgsdruck.“ In der ersten Enttäuschung keimte bei einigen der Gedanke an Aufgabe. „Das war wohl nichts.“ Frust machte breit. Aber Aufgeben war keine Option.

Und das Warten hat sich gelohnt. In diesem Sommer sind der blau blühende Natterkopf und seine Wildblumen-Genossen in die Höhe geschossen und haben ein prachtvoll buntes Bild aufblühen lassen. „Die extreme Blütenpracht war der Beweis, dass sich trotz extremer Trockenheit ohne intensive Bewässerung eine unglaubliche Artenvielfalt entwickelt“, so die 57-jährige Straßengärtnerin.

Die Inseln wurden zu Lernstätten. Die Wilde Karde zum Beispiel, das konnte man beobachten, bildet mit ihren Blättern Kelche aus, in denen sich das Regenwasser sammelt, das Insekten wie Vögeln als Wasserquelle dient. Die Wollbiene hat sich sehen lassen, und der Distelfink setzte sich und ließ die Stengel unter sich durchbiegen. „Das zu beobachten, war schon toll“, sagt Jutta Block nicht ohne Stolz.

Auch die Zeit nach der Blüte zwingt dem traditionellen Gartenfreund einiges ab. Denn das trockene Gestrüpp ist kein Augenschmaus, kann aber nicht einfach ausgerupft werden. Erstens bietet es weiter Nahrung für alles, was Am Hasenacker noch kreucht und fleucht. Zweitens bildet es Samen, der sich im Frühjahr bei der Mahd weiter aussäht, um im nächsten Sommer neue Pracht zu entfalten.

Der Hasenacker indes macht Schule. Nicht nur, dass die Leute in der Siedlung mit den Wildblumen zusammen wachsen. Einige Häuslebauer haben ihren steinigen Garten grün umgestaltet, andere haben die Blumenkästen mit Wildblühern bestückt. Auch die Gemeinde lernt, und es gibt erste „Schüler“. Die Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule beginnt nun mit den Vorbereitungen für eine eigene Blühwiese, die im Frühjahr ausgesät werden soll. Kein Wunder: Lehrerin Bettina Winnekens wohnt im Labbecker Hasenacker.