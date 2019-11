Rettungsdienst in Xanten : Notarztstandort: Bürgerantrag soll zusätzlich Druck machen

Xanten kündigt Protestaktionen vor dem Kreishaus an.

Am 12. Dezember fallen die Würfel. Dann wird der Kreistag in Wesel den neuen Rettungsdienstbedarfsplan für das Kreisgebiet beschließen. Allerdings soll die Frage, ob der Notarzt künftig nachts vom St.-Josef-Krankenhaus nach Alpen verlegt wird, erst Ende 2020 beantwortet werden, wenn weitere Informationen vorliegen. Sollte aber in drei Wochen der Planentwurf in seiner jetzigen Form verabschiedet werden, würden Fakten geschaffen, die eine spätere Rückkehr zum bewährten System schwierig machen, kritisieren Gegner wie Michael Derksen, Geschäftsführer des Krankenhauses, Alfred Melters vom Förderverein und Bürgermeister Thomas Görtz.