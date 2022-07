White Dinner an der Xantener Südsee : Ganz in Weiß mit Stil und sehr viel Geschmack

Ein herrliches Bild: Beim White Dinner an der Xantener Südsee wurde nicht nur stilvoll gespeist und getrunken. Auch auf der Tanzfläche war jede Menge Bewegung. Foto: rava

Xanten Das White Dinner an der Xantener Südsee lockte an einem schönen Sommerabend fast 300 Menschen aus der ganzen Region an. Wir präsentieren die Stimmen der Gäste. Und es gab einen Sieger.

Dass „Weiße Pracht“ nicht zwangsläufig das ist, was Frau Holle beim Ausschütteln ihrer Betten über Mutter Erde rieseln lässt, zeigte sich am Samstag beim „Dinner in White“ am Strand des Naturbades Xantener Südsee. Mehr als 270 Gäste, komplett weiß gekleidet, hatten sich zu dem Event eingefunden. Obwohl die Tore des Strandbades erst um 18.30 Uhr geöffnet wurden, bildete sich bereits weit vorher eine lange Schlange am Eingang.

Mit Bollerwagen und Kühlboxen voll leckerer Speisen, Getränke mit und ohne Alkohol sowie Deko-Material ging es an einen der mehr als 40 mit weißen Tischdecken versehenen Tische. Hier konnten die Besucherinnen und Besucher ihre Fantasien ausleben. Kerzenleuchter, einzelne Kerzen, künstliche und echte Blumen, batteriebetriebene Tischlämpchen, Perlenketten und viele andere Accessoires wurden dekorativ auf den Tischen verteilt, Girlanden zwischen Sonnenschirmen aufgehängt und dazwischen die Speisen drapiert. „Es geht uns nicht darum, den ersten Preis für unsere Deko zu gewinnen“, sagte eine Besucherin, deren Tisch ein stimmiges Bild bot: „Wir möchten zum besonderen Flair der Veranstaltung beitragen.“

Info Viele Köche sorgen für Genuss am Südseestrand Kooperation Beim „Dinner in White“ handelt es sich um ein Social Dining am Strand des Naturbades Xantener Südsee, veranstaltet von der Sparkasse am Niederrhein mit dem Freizeitzentrum Xanten und unterstützt von den Brüdern Pascal und Benny Lurvink, Betreiber der beiden Xantener Edeka-Märkte.



Aus Frankreich Den Ursprung hat das Event in dem französischen „Diner en blanc“. Alle erscheinen in weißer Kleidung und bringen ihre Speisen und Getränke selber mit ebenso wie die Tischdekoration.

Davon war die Mehrheit der Gäste angetan. „Es ist wie im Urlaub“, schwärmte Hartmut Klein. Er war mit seiner Lebensgefährtin Birgit aus Moers angereist, „weil wir schon einiges über die Veranstaltung gehört hatten und sie nun mal selbst erleben wollten“. Auch Birgit fand den Abend gelungen. Die Musik vom DJ Team Magic Sound sei ausgewogen. „Da ist für jeden etwas dabei. Das sieht man an der vollen Tanzfläche“, sagte sie. Lioba aus Sonsbeck meinte mit einem Augenzwinkern: „So können wir im Winter die Energiekrise überwinden. Mehr Tanzen und weniger heizen. Geschwitzt haben wir reichlich.“

Für das Highlight sorgten Jonny Jr. Casselly und seine Tochter Kathy vom bekannten und in der Domstadt beheimateten Circus. Vater und Tochter boten dem Publikum ein artistisches Programm vom Feinsten und ernteten frenetischen Applaus. Zum Ausklang des Abends brillierte Jonny im Duett noch mal mit einer imposanten Feuershow. Auch dafür gab’s Standing Ovations, bevor die beiden Artisten auf einer Harley Davidson zu „Born to be wild“ stilvoll von der Bühne ratterten.

Eine „Freizeitgruppe“ aus Goch hatte zwei Tische gebucht und ausgiebig dekoriert. Dazwischen wurde auf einer Strandliege ein ganzes Buffet aufgebaut. Auch sie lobten das Ambiente der Veranstaltung vor der Kulisse der Südsee. „Einmalig“, lobten sie. Ebenso Susanne aus Wesel, die mit sieben Freundinnen und Freunden gekommen war.

Birgit und Hartmut aus Moers waren begeistert von ihrem ersten Besuch ganz in Weiß in Xanten. Foto: rava

So zeigte sich am Ende auch Anike Steinkuhl vom Freizeitzentrum Xanten (FZX) sehr zufrieden mit dem Abend in Weiß. Zusammen mit einer Kollegin begutachtete sie die Tischdekos und prämierte den Tisch von Marlen Zander, Anna Schneider und Nathalie Seegert aus Sevelen, für dessen Deko Marlen verantwortlich war. „Sie ist die absolute Deko-Queen“, sagte Nathalie. Das hat sich für das Trio ausgezahlt. Als Preis gab’s für die drei Tickets fürs Xantener Oktoberfest. Nur werden sie bis dahin ein wenig am Outfit arbeiten müssen. Ein Dirndl ganz Weiß – schwer vostellbar. Den dreien wird schon was einfallen.

