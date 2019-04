Wetterfahne in Wardt : Die „Schwarze Marie“ erzählt von Liebe und Tod

Wardt Die Wetterfahne musste zwar zwischenzeitlich abmontiert werden. Aber die „Schwarze Marie“ möglichst am alten Standort in Wardt wieder aufgestellt werden.

Es ist Anfang des 17. Jahrhunderts, etwa um 1608 herum: Die Niederlande stehen in einem jahrzehntelangen Freiheitskrieg mit den Spaniern, die Kämpfe erreichen auch die kleine Ortschaft Wardt. Dort kommt es zu einer Schlacht, bei der das Dorf in Flammen aufgeht. Auf dem Hitzfeldhof, erzählt nun Tanko Scholten vom Heimatverein, ist ein spanischer Offizier, vermutlich ein Hesse, einquartiert. Er verliebt sich in die Haustochter, seine Zuneigung wird erwidert. Doch im Kampf fällt der Soldat. Aus Kummer über den Verlust nimmt sich die Haustochter in der Schwarzen Woy das Leben. „Schwarz steht hier nicht für ein schwarzes Wasser, sondern stellvertretend für Tod und Trauer“, erläutert Tanko Scholten.