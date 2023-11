Als „Wetten, dass..?“ im APX war „Ohne Xanten hätte es Mallorca nie gegeben“

Dressler Wir sagten uns: Wir werden kein Dach über dem Kopf haben, aber in Deutschland regnet es dauernd. Was machen wir, wenn es während der Sendung regnet? Wir können nicht alles überdachen, da können wir gleich in eine Halle gehen. Es gab also im Vorfeld Diskussionen. Wir fragten uns, ob open-air mit diesem Aufwand überhaupt sinnvoll ist. Auf der anderen Seite erkannten wir den Reiz, Wetten unter freiem Himmel zu ermöglichen, die in einer Halle gar nicht möglich sind. In anderen Sendungen hatten wir zum Beispiel Fallschirmspringer gesehen. Also stand auf der einen Seite die Sorge, dass wir schlechtes Wetter bekommen, auf der anderen haben wir den Reiz erkannt, ein großes Spektakel zu machen. Der Reiz hat dann gewonnen.