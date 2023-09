Professionalisierung der Feuerwehr im Kreis Wesel Der Kreisbrandmeister wird hauptamtlich

Hintergrund der Entscheidung ist die zunehmende Aufgabendichte und zeitliche Beanspruchung des Kreisbrandmeisters. „Das rechtfertigt diesen Schritt, den immer mehr Kreise in Nordrhein-Westfalen gehen“, sagte am Montag eine Sprecher des Kreises Wesel. Die Aufgaben des Kreisbrandmeisters werden aktuell von Udo Zurmühlen aus Hamminkeln-Brünen erfüllt, der bislang wie seine Stellvertreter als sogenannter Ehrenbeamter tätig war und vom 1. Oktober an hauptamtlich in dieser Funktion für den Kreis Wesel Dienst tun wird.