Politik fordert Änderung : Debatte um Zufahrt zum Wertstoffhof

Xanten In den vergangenen Wochen bildeten sich lange Staus vor dem Gelände in Birten. Die Politik fordert deshalb eine andere Verkehrsregelung. Die Verwaltung hat mehrere Möglichkeiten geprüft – mit negativem Ergebnis.

In den vergangenen Wochen habe eine Ausnahmesituation vorgelegen, schreibt die Verwaltung in einer Stellungnahme für die Politik. Wegen der Corona-Pandemie habe der Wertstoffhof Vorkehrungen getroffen und nur drei Fahrzeuge gleichzeitig auf das Gelände gelassen. Außerdem sei er von außergewöhnlich vielen Menschen angefahren worden. Wegen des Rückstaus bis auf die Bundesstraße habe sogar die Polizei zweimal einschreiten müssen und Fahrzeuge weggeschickt, die auf der B57 gewartet hätten. Aber auch die Polizei teile die Auffassung der Verwaltung, dass es sich um eine Ausnahmesituation gehandelt habe. Es sei damit zu rechnen, dass sich die Lage vor dem Wertstoffhof wieder normalisieren werde.

Möglichkeit 2 Es könnte erst hinter dem Malermarkt verboten werden, in den Bruchweg hineinzufahren. „Die vorderen Betriebe des Bruchweges könnten noch von der B57 erreicht werden, der Wertstoffhof und die dahinter liegenden Betriebe jedoch nicht“, erklärt die Verwaltung. Allerdings werde die Sperrung von den Autofahrern erst gesehen, wenn sie schon in den Bruchweg hineingefahren seien, deshalb seien Wendemanöver zu erwarten. „Hierdurch entstehen möglicherweise Verkehrsbehinderungen und -gefährdungen.“

Von Rainer Groß ist eine weitere Möglichkeit vorgeschlagen worden: Der Polizist und parteilose Bürgermeisterkandidat regt an, auf dem Bruchweg ein absolutes Halteverbot einzurichten. Dadurch „wäre es nicht mehr zulässig, am rechten Fahrbahnrand des Bruchwegs zu warten, so dass sich dann nur eine Anfahrt über den Neuen Bruchweg anbietet“, erklärt er in einem Antrag. Die erforderlichen Schilder würden rund 150 Euro kosten. Groß schreibt auch, dass Gewerbetreibende ihm berichtet hätten, dass die Situationen der vergangenen Wochen „nicht nur in der Coronazeit vorkommen, sondern auch zu anderen Zeiten“.