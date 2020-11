Werbegemeinschaft : Einzelhändler starten Weihnachtslos-Aktion in Sonsbeck

Sonsbeck Die Werbegemeinschaft Sonsbeck hat ihre diesjährige Weihnachtsverlosung gestartet, bei der neben zahlreichen Sofortgewinnen auch Warengutscheine im Wert bis zu 250 Euro warten.

Die Veranstaltungen und Märkte der Werbegemeinschaft Sonsbeck mussten in diesem Jahr coronabedingt zwar ausfallen, an einer Weihnachtsverlosung halten die Händler und Gastronomen allerdings fest. Unter dem Motto „Einkaufen und Gewinnen“ gibt es in vielen Mitglieder-Geschäften bis Heiligabend Weihnachtslose. Pro Einkauf erhalten Kunden ein Los. „Jedes Los ist ein Gewinn“, so die Werbegemeinschaft. „Wir wollen damit allen Kunden Danke für ihre Treue, für ihre Geduld sowie ihre Unterstützung sagen.“