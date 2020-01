Laienspielgruppen in der Übersicht : Ganz schön viel Theater

Eine Übersicht über Laienspielgruppen in der Region und die Stücke, die sie planen.

Son’Theater Sonsbeck Das Ensemble hat sich „Die Erbtante (Denn sie wissen nicht, was sie tun)“ von Erich Virch für seine Spielzeit ausgeguckt. Am Freitag, 17. April, ist um 20 Uhr Premiere im Kastel (ausverkauft!). Weitere Vorstellungen: am 18., 19., 24., 25. und 26. April sowie am 1. und 2. Mai. Karten (15 Euro) gibt es in Moni’s Laden in Sonsbeck.