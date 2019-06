Institution auf der Xantener Kirmes : Rockige Klänge locken ins Weinzelt der Pfadfinder

Xanten Seit 41 Jahren gehören die Jurten des St.-Georg-Stamms zum festen Programm der Xantener Kirmes. Rund 300 Gäste kamen am Freitag.

Zwei Dinge sind von der Fronleichnamskirmes in Xanten nicht (mehr) wegzudenken: Der Autoscooter und das Weinzelt der St.-Georg-Pfadfinder. Ersterer hat seit Jahr und Tag stets den gleichen Platz auf dem Markt und übt ungebrochen Anziehungskraft vor allem auf die jüngere Besucher-Gruppe aus. Letzteres wird seit inzwischen 41 Jahren aufgebaut, seit zwölf Jahren zwischen Berufskolleg Placidahaus und Viktor-Dom. Auch hier ist der Anfrang ungebrochen, wurde in den vergangenen Jahren sogar immer größer. So war es auch in diesem Jahr wieder. Kirmes-Besucher ließen sich auf den vielen Bierzeltgarnituren nieder oder standen an Stehtischen zusammen, um den Schoppen zu genießen, den die Pfadfinder erneut anboten. In echten Weingläsern, nicht in Pappbechern. Und es gab auch fair gehandelten Wein aus dem Weltladen.