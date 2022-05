Besuch aus Nahe-Anbaugebiet : Wein-Prinzessin eröffnet Fest in Xanten

Wein-Prinzessin Sofia Forster. Foto: Weinland Nahe

Xanten Am Freitag verwandelt sich Xantens Marktplatz für das gesamte Wochenende in eine Weinstube unter freiem Himmel. Winzer und Händler aus mehreren Anbaugebieten bieten ihre Weine an. Zur Eröffnung kommt eine Wein-Prinzessin.

Am Freitag, 6. Mai, beginnt das Wein- und Musikfest in Xanten. Bis einschließlich Sonntag, 8. Mai, werden acht Winzer und Händler auf dem Marktplatz ihre Weine zum Verkauf anbieten. Sie kommen aus den Anbaugebieten Rheinhessen, Pfalz, Nahe und Mosel-Saar-Ruwer. Die Besucher erwartet außerdem ein Bühnenprogramm, das von Michael Larsen präsentiert wird. Der Eintritt ist frei.

Das Wein- und Musikfest geht am ersten Tag, dem Freitag, von 16 Uhr bis 24 Uhr. Die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Thomas Görtz ist für 19 Uhr geplant. Auch Wein-Prinzessin Sofia Forster aus dem Nahe-Anbaugebiet wird dazu erwartet. Ab 20 Uhr spielt das Duo Querbeet.

Am Samstag sind die Stände ebenfalls von 16 bis 24 Uhr geöffnet. Das Bühnen-Programm beginnt direkt um 16 Uhr. Um 17.30 Uhr geht es mit Michael Larsen weiter. Von 20 bis 24 Uhr legt DJ Volker auf.

Am Sonntag ist das Fest von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Auch das Bühnenprogramm beginnt früher, und zwar um 12 Uhr mit der Band Powerkraut. Um 15.45 Uhr folgt der Gruppe Neon. Abschließend ist um 17 Uhr Entertainer Michael Larsen live zu hören.

Es ist das 17. Wein- und Musikfest in Xanten. Zum dritten Mal wird es von der Tourist Information Xanten (TIX) organisiert. „Ich freue mich, dass in Xanten endlich wieder Veranstaltungen stattfinden können“, sagt TIX-Chefin Hannah Keuchel. „Ich hoffe die Besucher haben einen harmonischen und ausgelassenen Abend miteinander.“ In den vergangenen beiden Jahren war das Wein- und Musikfest wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

(wer)