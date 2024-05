Weinfest 2024 in Xanten „Wein schmeckt bei jedem Wetter“

Veranstalter des Wein- und Musikfest ist die Tourist Information Xanten (TIX). Sie hat auch wieder ein Unterhaltungsprogramm organisiert. Am Samstag, 4. Mai, spielt am Nachmittag die Mr. Queens Big Band (ab 16 Uhr). Um 17.45 Uhr folgt Karl Timmermann, ab 19.30 Uhr legt DJ Basti auf. Am Sonntag, 5. Mai, beginnt der Musikverein Vynen um 12 Uhr. Ab 14.15 Uhr spielt das Akkordeonorchester Veen, schließlich tritt ab 16.30 Uhr Michael Larsen auf. Er führt auch als Moderator durch das Programm. Das Wein- und Musikfest ist am Samstag von 15 Uhr bis 24 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 Uhr bis 19 Uhr. Zusätzlich ist verkaufsoffener Sonntag (zwischen 13 Uhr und 18 Uhr).