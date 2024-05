Fotos In Xanten ist wieder Wein- und Musikfest

In Xanten ist am Wochenende (3. bis 5. Mai 2024) das Wein- und Musikfest. Winzer haben ihre Stände aufgebaut, dazu gibt es ein Unterhaltungsprogramm. Hier: Winzer Pirmin Roth und Ute Münzenmaier bieten verschiedene Weine an (Rot, Rosé, Weiß), aber auch Secco, Sekt und andere Getränke. Ihr Stand ist einer von insgesamt acht Weinständen am Wochenende.