Fotos Xanten feiert wieder Weinfest

Das Wein- und Musikfest in Xanten geht von Freitag, 12. Mai 2023, bis Sonntag, 14. Mai 2023. Am Freitagabend legt DJ Volker Musik auf. Am Samstag treten Superzazz (ab 16 Uhr), Michael Larsen (ab 17.45 Uhr) und das Duo Querbeet (ab 19.30 Uhr) auf. Am Sonntag geht es weiter mit: Spielmannszug St. Helena (12 Uhr), Mr. Queens Big Band (15 Uhr), Danilein vom Niederrhein (16.30 Uhr) und Michael Larsen (17 Uhr).