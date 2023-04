Termin, Programm, Winzer Xanten feiert wieder Weinfest

Der Marktplatz in Xanten verwandelt sich Mitte Mai wieder in eine Weinstube. Acht Winzer aus verschiedenen Anbauregionen kommen dafür an den Niederrhein und bauen ihre Stände auf. Von Freitag, 12. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, werden sie ihre edlen Tropfen anbieten. Eröffnet wird das Xantener Wein- und Musikfest dieses Mal von Weinkönigin Sarah Röhl aus Kröv an der Mosel zusammen mit Bürgermeister Thomas Görtz.