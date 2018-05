Xanten : Wein trinken, Waffeln essen, Musik hören

Jedes Jahr ein Besuchermagnet auf der Fronleichnamskirmes: Das Weinzelt der St.-Georgs-Pfadfinder zwischen Dom und DreiGiebelHaus. Foto: Scholten

Xanten Die Xantener Pfadfinder bauen zur Kirmes wieder ihre kleine Zeltstadt auf der Domplatte auf. Seit 41 Jahren schon sind sie damit fester Bestandteil des Volksfestes. Auch in diesem Jahr gab es eine Menge zu planen und zu organisieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heidrun Jasper

Die Fronleichnamskirmes ohne das Weinzelt der Pfadfinder: schlichtweg nicht vorstellbar. Seit 41 Jahren sorgt der St.-Georg-Stamm dafür, dass man es sich abseits des Kirmestrubels bei ihm gemütlich machen kann - mit einem Kaffee, Kakao oder einem Gläschen Wein, mit Waffeln, Laugenstangen, Ofenkäse oder Käsehäppchen auf der Hand und dazu mit guter Musik. Was mit einem relativ kleinen Zelt im Gang vor dem Michaelstor zwischen Dom-Buchhandlung und Gaststätte Zur Börse begann, gehört einfach dazu, wenn sich auf dem Markt und in der Karthaus ein Karussell ans andere, eine Imbissbude an die nächste reiht.

Paul Kempkes und Heiner Drießen hatten das Weinzelt vor 41 Jahren ins Leben gerufen, gemeinsam mit dem damaligen Stadtdirektor Heinz Trauten. Und von Jahr zu Jahr wurde es voller im Zelt. Also zog man Anfang der 90er-Jahre um - in die Immunität auf der anderen Seite des Michaelstores. Zwischen Dom und Haus Michael, da war mehr Platz, da konnte ein größeres Zelt aufgebaut werden. Auch das platzte bald aus allen Nähten. Also wieder ein Umzug, diesmal auf die "Domplatte" zwischen Dom, DreiGiebelHaus und Berufskolleg.

Info Das Programm im Weinzelt der Pfadfinder Das Abendprogramm im Weinzelt der Pfadfinder (Eintritt frei): Donnerstag, 31. Mai, 19 Uhr, Pub-Quiz; Lukas Wolfertz und Nina Weinberger stellen Fragen, spielen Musik vor und fragen nach Interpreten und Titeln. Freitag, 1. Juni, 20 Uhr, Cover-Rock mit der Band Yellow Crush. Samstag, 2. Juni, 20 Uhr, Irish Folk mit Barber's Clerk. Sonntag, 3. Juni, kein Abendprogramm, dafür ist aber von 18 bis 20 Uhr "Happy Hour" - zu jeder Flasche Wein gibt es eine Schale Käsewürfel gratis.

Hier werden auch dieses Jahr die beiden großen schwarzen Jurten (Durchmesser acht Meter), das 60 Quadratmeter große Küchenzelt und das "Aufenthaltszelt", wie Niklas Scholten es nennt, aufgestellt. Er ist Stammesvorsitzender der St.-Georgs-Pfadfinder, genau wie Tim Aaldering und Max Brockerhoff. Bei dem Trio laufen alle Fäden zusammen. Die drei arbeiten während der Fronleichnamskirmes jeden Tag im Weinzelt, schieben auch nachts Wache, zusammen mit allen Pfadfindern ab 16 Jahren, die nach dem Aufräumen noch vor Ort bleiben (dürfen). Geschlafen wird auf Feldbetten und Isomatten. Es haben auch schon Leute auf den Bierzeltgarnituren genächtigt, da sind die Pfadfinder nach eigener Aussage "schmerzfrei".

Ab 14 Uhr wird heute mit dem Aufbau begonnen. "Wenn wir gut sind, schaffen wir das bis 20 Uhr", sagt Niklas Scholten. Im Lager in Marienbaum müssen die Zelte abgeholt werden, Tische und Bänke, Lichterketten und die Deko. Strom und Wasser müssen vom Haus Michael verlegt werden, zehn Stehtische und 30 Bierzeltgarnituren werden draußen und drinnen aufgebaut. Einige leihen sich die Pfadis von der Lüttinger Feuerwehr und den Schützen aus Menzelen-Ost.



zurück

weiter

Zwei Theken kommen in die Zelte, eine auf die Domplatte. Geschirr holen sich die Pfadfinder von Metzgermeister Ludger Lemken. Den eigenen Bestand an Weingläsern stocken sie bei Siegmund Hübner im Weindepot auf. Das beliefert sie auch mit Wein. Die Schanklizenz hat das Ordnungsamt erteilt. In Leiterrunden werden im Vorfeld nicht nur Logistik und Schichtpläne erstellt, auch das Programm wird abgestimmt, das man an drei Kirmesabenden anbietet.

Das Weinzelt ist von Donnerstag, 31. Mai, bis Sonntag, 3. Juni, täglich ab 11 Uhr geöffnet. Der Eintritt - auch zu den Abendveranstaltungen (siehe Info-Kasten) - ist frei. "Das Weinzelt ist für uns eine wichtige Einnahmequelle", erläutert Niklas Scholten. Denn vom Erlös kaufen die Pfadfinder notwendige Ausrüstungsgegenstände. Ein Teil des Geldes fließt in die Durchführung der Pfadfinderlager im Frühjahr, Sommer und Herbst.

Am 8. September feiert der Stamm übrigens auf dem Domplatz Geburtstag: Die St.-Georgs-Pfadfinder Xanten werden 70 Jahre alt.

www.dpsg-xanten.de

(jas)