23 Vorstellungen geplant : Der Weihnachtszirkus kommt wieder nach Xanten

Xanten Jonny Casselly junior plant mit dem Xantener Weihnachtszirkus insgesamt 23 Vorstellungen. Er verspricht „Spaß und Spannung für die ganze Familie“. Der Karten-Vorverkauf beginnt bald.

Nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr soll es 2021 wieder einen Xantener Weihnachtszirkus geben. Direktor Jonny Casselly junior plant zwischen dem 17. Dezember 2021 und dem 2. Januar 2022 insgesamt 23 Vorstellungen, wie er am Freitag ankündigte. Nach heutigem Stand wird die 3G-Regel für den Zutritt zum Zirkuszelt gelten. Die Besucher werden also genesen, geimpft oder getestet sein müssen. Die Eintrittskarten kosten zwischen 14 Euro und 34 Euro. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 18. Oktober.

Der Xantener Weihnachtszirkus wird wieder am Hafen Xanten aufgebaut, wie in den Vorjahren auch. Das Zelt ist beheizt. Vor und nach der Show werden Speisen und Getränke angeboten. Die Premiere ist am Freitag, 17. Dezember. Bis zur Abschiedsvorstellung am Sonntag, 2. Januar, sind fast täglich Aufführungen geplant, an einigen Tagen auch zwei. An Heiligabend gibt es keine Show. Am 24. Dezember habe der Zirkus spielfrei, damit auch die Artisten in Ruhe Weihnachten feiern können, erklärte Casselly junior. Am Montag, 20. Dezember, Donnerstag, 23. Dezember und Dienstag, 28. Dezember, ist jeweils um 16 Uhr eine Familien-Vorstellung mit reduzierten Preisen geplant.