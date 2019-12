Zirkus in Xanten : Mehr als ein Zirkus

Xanten Der Xantener Weihnachtszirkus von Casselly Junior ist startklar. Nach dem Programm wird die Manege zur Showbühne, zur Kirche oder zur Eisbahn.

Mehr als die Hälfte der Vorstellungen sind ausverkauft, für die anderen gibt es noch Restkarten. „Es ist schön, wie unser Weihnachtszirkus am Niederrhein angenommen wird“, sagt Bobori nicht ohne Stolz. Davon wolle der Zirkus etwas zurückgeben und verschenkt in Kooperation mit der Stadt 100 Karten für die Premiere an die Tafel – und damit an Menschen, die sich einen Abend im Zelt möglicherweise nicht hätten leisten können. „Und wir haben uns entschieden, dieses Jahr noch etwas zu spenden“, sagt Casselly. Von jeder ausverkauften Vorstellung gehe ein Euro pro Karte an die Benefiz-Aktion „Bewegen hilft“ von Volkbank-Chef Guido Lohmann. Durch sein Sponsoring verwandelt sich die Manege nach den letzten Shows im Januar wieder in eine Eisbahn. „Für Schulen wird es dank der städtischen Sozialstiftung wieder ein kostenloses Angebot zum Schlittschuhfahren geben“, sagt Bürgermeister Thomas Görtz.

Aber bis das soweit ist, steht noch so einiges an: Nach den ersten drei Shows in der nächsten Woche wird am vierten Advent im Zelt ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Mit Ausnahme von Heiligabend geht es nonstop mit teilweise zwei Vorstellungen am Tag ins neue Jahr. Zum Abschluss wird es am ersten Januarwochenende mit zwei Shows von „Circus on Queen Kings“ rockig – artistische Kunststücke zum Sound von Queen. Ab dem 11. Januar kann dann jeder seine eigenen Pirouetten drehen – auf dem Eis.