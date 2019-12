Wundervolle Show mit tollen Artisten : Xantener Weihnachtszirkus lässt Emotionen rotieren

Foto: Fischer, Armin (arfi) 7 Bilder So ist der Weihnachtszirkus 2019 in Xanten.

Xanten Artistische Höchstleistungen, nervenaufreibende Stunts und eine anrührende Geschichte machten die Premiere im Zirkuszelt von Jonny Casselly junior erneut zum Erlebnis.

Von Heidrun Jasper

Nach und nach füllt sich am Donnerstagabend das große Zirkuszelt an der Xantener Südsee, in dem bei der Premiere des achten Xantener Weihnachtszirkus kein Klappstuhl mehr frei ist. In der Manege ein großer roter Teppich, an der Decke Lichtsterne. „Jingle Bells“ erklingt aus den Lautsprechern, und die Menschen – Kinder, Eltern, Großeltern – beginnen sofort rhythmisch mit zu klatschen. Zu lange, nämlich ein ganzes Jahr, haben sie auf „ihren“ Zirkus gewartet. Der schwere Samtvorhang teilt sich, Chef Jonny Casselly junior kommt in die Manege, an seiner Seite Xantens Bürgermeister Thomas Görtz. „Willkommen zum achten Xantener Weihnachtszirkus, hoch verehrtes Publikum“, begrüßt Casselly seine Gäste. Er habe ein gutes Gefühl, „dass es auch dieses Jahr wieder richtig toll wird“.

Diesmal habe er selber die Weihnachtsgeschichte geschrieben, die sich wie ein roter Faden durch die dreistündige Aufführung zieht, erzählt Casselly junior und gibt das Mikro weiter an Xantens Bürgermeister, mit dem ihm inzwischen eine Freundschaft verbindet. Beide sind seit acht Jahren in Xanten – der eine mit seinem Zirkus, der andere als Bürgermeister. Und beide, plaudert Görtz aus, hätten immer noch Lampenfieber vor der Eröffnung der Premiere. „Quatsch nicht so lange“, habe ihm Jonnys Bruder hinter den Kulissen noch zugeraunt, sagt der Verwaltungschef. Aber eines wolle er noch schnell tun: Die ehrenamtlichen Helfer und ständigen Gäste der Xantener Tafel begrüßen, die Casselly wieder zur Premiere eingeladen hatte.

„Leise rieselt der Schnee“, tönt es aus den Boxen. Der Zirkusdirektor sitzt an einem Tisch, vor sich türmt ein Wust von Papieren. Seine Tochter Katy, inzwischen 13 Jahre alt, kommt in die Manege. „Hallo, Papa, wie lange brauchst du noch? Es sind doch Ferien, und wir wollten doch gemeinsam was unternehmen. Ins Kino gehen, auf den Weihnachtsmarkt oder in den Weihnachtszirkus.“ Ihr Vater schüttelt bedauernd den Kopf. Katy läuft traurig aus der Manege. „Gerade Weihnachten sollte man sich doch Zeit nehmen für seine Familie“, erinnert ihn seine Frau Jessica und bittet ihn, die Arbeit beiseite zu legen und mit Katy zu reden, Zeit mit ihr zu verbringen. Denn das, so wird sie später auf eine große weiße Wand schreiben, ist ihr größter Weihnachtswunsch: Zeit mit Papa. Und ein Hund.

Jonny macht sich auf die Suche nach Katy. Ein kleiner Clown steht vor dem Samtvorhang, winkt ihn zu sich. Der Vorhang öffnet sich, alle Artisten laufen in die Manege. Das große Abenteuer Weihnachtszirkus kann beginnen. Und es soll an dieser Stelle nur so viel verraten werden: Es ist eine wunderbare Mischung, die Casselly junior da zusammengestellt hat. Diabolo-Kunst, Katzen-Dressur, eine Artistin, die unter anderem mit Hula-Hoop-Reifen auf dem Kopf locker in den Spagat geht. Ein auf alt geschminkter und gekleideter Zauberer aus einem längst vergessen geglaubten Jahrhundert, der zu sanfter Klaviermusik kleine Zauberstücke zeigt.

Ein Trapezkünstler, der hoch oben unter der Kuppel hängt, auf einem Stuhl auf der schmalen Stange balanciert und mit verbundenen Augen einen Kopfstand auf dem hin und her schwingenden Trapez macht. Ein wirklich, wirklich lustiger Clown, der mit dem Staubwedel vier Kinder aus dem Publikum einfängt und mit ihnen in der Manege „die Reise nach Jerusalem“ spielt, nachdem sie vorher eine Rolle vorwärts und rückwärts machen mussten. Ein Seiltänzer. Vier Männer, die in Ballettröckchen turnen und Salti drehen. Ein junges Paar, das zu wunderschöner Musik Ballett tanzt, sie auf seinen Schultern. „If this is life“: Ungaublich. Und ausdrucksstark.

Und dann, endlich, erfüllt Papa Casselly seiner Tochter Katy den Wunsch, noch einmal so wie früher Peter Pan zu spielen. In grünem Kostüm macht er vom Trampolin aus einen Salto über die zwei ersten Zuschauer-Reihen, landet in der Manege, wo Katy und eine weitere junge Artistin schon warten. Die drei werden nacheinander an einem Seil auf ein Trapez hoch oben unter der Zirkuskuppel gezogen, Jonny setzt sich auf eine Stange, klemmt die Füße an der gegenüberliegenden Stange ein, lässt sich nach hinten fallen und schwingt abwechselnd seine Tochter und ihre Freundin über die Manege. Und Katy weiß genau: Sie kann sich hundertprozentig verlassen auf ihren Papa, der hat sie fest im Griff.