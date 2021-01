IGX-Weihnachtsverlosung : Xantenerin gewinnt neues Auto

Xanten Bei der Weihnachtsverlosung von Xantener Gewerbetreibenden ist am Sonntag der Hauptpreis verlost worden. Eine Frau aus Xanten gewinnt das Auto, einen neuen Kleinwagen im Wert von rund 10.000 Euro. Am Telefon war lauter Jubel zu hören.

Xantens Gewerbetreibende haben am Sonntag ermittelt, wer den Hauptpreis der diesjährigen Weihnachtsverlosung gewonnen hat. Aus den Karten aller Teilnehmer wurde der Name von Waltraud Dimkov aus Xanten gezogen. Damit gewinnt sie ein neues Auto: einen Mitsubishi Space Star vom Autohaus Heindorf im Wert von etwa 10.000 Euro. Die Übergabe ist in den nächsten Wochen geplant.

Die IGX übertrug die Ziehung live auf Facebook und auf Instagram. Es werden auch weit mehr als 120 Wertschecks und Warengutscheine verlost. Der jeweilige Wert unterscheidet sich und liegt zwischen 10 und 500 Euro, der Gesamtwert liegt bei mehreren Tausend Euro. Die Wertschecks und Gutscheine können bei einem Einkauf in Xanten eingelöst werden. Die Namen der Gewinner werden in den nächsten Tagen auf der Homepage der IGX und in der Volksbankfiliale am Europaplatz in Xanten veröffentlicht. Die Gewinner kommen vor allem aus Xanten, aber auch aus umliegenden Kommunen wie Sonsbeck, Alpen, Rheinberg, Wesel und Issum. Anfang Dezember hatte es schon eine erste Ziehung gegeben, bei der bereits Wertschecks und Warengutscheine verlost worden waren.