Weihnachtsverlosung in Xanten : Händler verlosen Wertschecks statt eines Autos

Weihnachtsmarkt in Xanten: Um ihn zu finanzieren, macht die IGX die Weihnachtsverlosung (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten In diesem Jahr gibt es wieder die beliebte Weihnachtsverlosung in Xanten. Der Hauptpreis ist aber ein anderer als bisher: Der Gewinner bekommt kein Auto, sondern 5555 Euro in Form von Wertschecks. Was die Gründe sind.

Bei der Weihnachtsverlosung in Xanten gibt es in diesem Jahr eine Änderung. Es wird kein Auto mehr verlost, es gibt auch nicht nur einen Hauptpreis, sondern drei. Der erste Preis sind 5555 Euro in Form von sogenannten Wertschecks, die in jedem Geschäft der Interessengemeinschaft Xantener Gewerbetreibender (IGX) eingelöst werden können. Der zweite Preis ist ein E-Bike, der dritte eine Ballonfahrt für zwei Personen.

Auf der Jahreshauptversammlung in der vergangenen Woche erklärte der IGX-Vorstand den Hintergrund für die Änderung. Es sei schwierig gewesen, einen Neuwagen für das zur Verfügung stehende Budget zu beschaffen, sagte Nicola Lümmen. Der Preis wäre deutlich höher als in den Vorjahren gewesen, ergänzte der IGX-Vorsitzende Ludger Lemken. In der heutigen Zeit werde es auch kritisch gesehen, wenn ein Auto mit einem Verbrennungsmotor verlost werde. Sie hätten auch über ein Elektro-Auto nachgedacht. „Aber es war alles nicht machbar“, sagte Lemken. „Deswegen haben wir darauf verzichtet“, sagte Lümmen. In den vergangenen Jahren war jeweils ein Auto im Wert von etwa 10.000 Euro verlost worden.

Im Vorstand habe es viele Diskussionen über Alternativen gegeben, erklärten sie weiter. Schließlich sei entschieden worden, Wertschecks von insgesamt 5555 Euro als Hauptpreis an eine Person zu verlosen. Sie seien in kleinen Beträgen gestückelt. Damit könne der Gewinner bei den teilnehmenden IGX-Betrieben aus den Branchen Dienstleistungen, Einzelhandel, Gastronomie, Gesundheit und Touristik einkaufen (eine komplette Liste der Unternehmen steht auf der IGX-Homepage). „Die ganze Kaufkraft bleibt in der Stadt.“ In der heutigen Zeit könnten viele Menschen das Geld gebrauchen, sagte der IGX-Vorsitzende Ludger Lemken. „Für jemanden, der in Xanten lebt, sind die Wertschecks wie Bargeld.“ Damit könne alles von Brötchen bis Autoreifen gekauft werden. „Man kann damit alles machen.“

Die Weihnachtslose werden ab Montag, 7. November, von teilnehmenden IGX-Betrieben ausgegeben. Kunden erhalten dann pro Einkaufswert von fünf Euro ein Los. Um an der Verlosung teilzunehmen, muss eine Karte mit zehn Losen beklebt werden. Zusätzlich zu den drei Hauptpreisen werden Wertschecks über zehn bis 250 Euro und Gutscheine von einzelnen Unternehmen verlost.

(wer)