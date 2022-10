Weihnachtspäckchenkonvoi : Xantener Round Table sammelt für Kinder in Osteuropa

Xanten Auch 2022 unterstützt der Round Table 158 Xanten den Weihnachtspäckchenkonvoi. Darüber bekommen Kinder in Osteuropa Spielsachen, Kleidung und andere Dinge geschenkt. Dafür werden noch Spenden gesucht.

Der Round Table in Xanten sammelt wieder Weihnachtspäckchen für Kinder in osteuropäischen Ländern. Dafür bittet er die Bevölkerung um Spenden. In Xanten wird er auch wieder von mehreren Kindergärten und Schulen unterstützt. Deswegen läuft die Aktion auch unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“.

Die Spenden sind für den Weihnachtspäckchenkonvoi, den der Round Table Deutschland mit Partnern organisiert. Dafür sammeln die Xantener die Päckchen hier in der Region ein. Die Geschenke werden dann nach Rumänien, Moldawien, Bulgarien und in die Ukraine gebracht. Die Verteilung der Geschenke an Kinder vor Ort übernehmen Partner in den jeweiligen Ländern.