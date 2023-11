Xantener Weihnachtsmarkt Kopfmode für die Frau

Um Claudia Krüger auf dem Xantener Weihnachtsmarkt kennenzulernen, bleibt nur noch Zeit bis einschließlich Donnerstag, 23. November. Sie hat eine der drei Wechselhütten für eine Woche gebucht. Darin bietet sie Mützen an. Jede für sich ist ein Unikat, das sie in Handarbeit herstellt, wie die Frau aus Goch erklärt. Die Kopfmode ist ihr Hobby, hauptberuflich arbeitet sie in der Pflege, nutzt aber jede Möglichkeit, kreativ zu sein. „Ich liebe es, Stoffe zu verarbeiten.“ Eine große Auswahl hat Claudia Krüger in der Holzhütte untergebracht. Sie findet, dass eine modische Mütze eine Frau zu einer Frau macht. „Das ist weiblich, feminin.“ Im Stil erinnern die Mützen an die Mode der 1920 Jahre.