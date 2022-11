Xantener Weihnachtsmarkt : So viel kosten Glühwein, Bratwurst und Poffertjes

Ein Glühwein auf dem Xantener Weihnachtsmarkt. Foto: RP/Markus Werning

Xanten In Xanten hat der Weihnachtsmarkt begonnen. An den Ständen gibt es Glühwein, Punsch, Waffeln, Mandeln, Grünkohl, Poffertjes und Bratwurst. So sind die Preise.

An mehreren Ständen auf dem Xantener Weihnachtsmarkt wird Glühwein für vier Euro pro Glas (0,2 Liter) angeboten. Punsch kostet genauso viel. Für einen Schuss (Rum, Cointreau, Jägermeister) wird ein Euro berechnet. Damit liegen die Preise auf dem Niveau anderer Kostenpflichtiger Inhalt Weihnachtsmärkte.

Zum Teil sind die Preise erhöht worden. So kostete der Glühwein im vergangenen Jahr an manchen Ständen noch 3,50 Euro. Im Gespräch mit der Redaktion verwiesen Aussteller auf die höheren Energie- und Beschaffungspreise, die sie haben. Den Verbrauch an Strom und Gas könnten sie aber nicht senken, erklären sie, da die Geräte in den Hütten laufen müssten, um die Speisen zuzubereiten.

Eine Portion Grünkohl kostet 5,50 Euro, ein Teller Grünkohl mit Mettwurst neun Euro. Den Erbseneintopf gibt es für 5,50 Euro, die Bratwurst oder die Mettwurst für vier Euro. Der Preis für den Niederrhein-Döner liegt bei sieben Euro, am selben Stand wird die Erbsensuppe für vier Euro serviert, für sieben Euro mit Wurst.

Wer lieber etwas Süßes essen möchte, kann zum Beispiel Poffertjes nehmen – zehn Stück kosten 4,50 Euro. Für zusätzlich 0,50 Euro gibt es die niederländische Gebäckspezialität mit Nutella- oder Eierlikör-Sauce. Waffeln gibt es ab drei Euro (mit Puderzucker). Mit Kirschen oder Sahne kosten sie 3,50 Euro, mit Kirschen und Sahne vier Euro. Mandeln gibt es ab 3,50 Euro.

Der Xantener Weihnachtsmarkt 2022 hat am Freitag, 18. November, begonnen und geht bis Donnerstag, 22. Dezember. Auf dem Kleinen und Großen Markt in der Innenstadt wurde ein Tipi-Dorf und ein Dorf aus Holzhütten aufgebaut. Etwa 40 Gastronomen, Händler und Handwerker bieten ihre Waren an. Mehr zu den Öffnungszeiten und den Ausstellern finden Sie in unserer Übersicht.

(wer)