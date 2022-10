Aussteller, Öffnungszeiten, Parken : Das erwartet Besucher des Xantener Weihnachtsmarkts 2022

Der Weihnachtsmarkt in Xanten (Archiv). Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Auch 2022 soll es einen Weihnachtsmarkt in Xanten geben. Die Vorbereitungen laufen. Was bisher zu Ausstellern und Öffnungszeiten bekannt ist – ein Überblick.

Der Weihnachtsmarkt in Xanten gilt als einer der schönsten am Niederrhein. Er geht über mehrere Wochen. Die Holzhütten werden mitten in der Innenstadt auf dem Marktplatz aufgebaut. Dadurch entsteht ein weihnachtliches Dorf mit einer gemütlichen Atmosphäre inmitten des historischen Stadtkerns zwischen Dom und Rathaus. Die Vorbereitungen laufen. Was für 2022 bisher bekannt ist:

Aussteller Vom Veranstalter, der Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX), war schon zu erfahren, dass der Marktplatz wieder komplett belegt sein wird. „Freuen Sie sich auf eine große Auswahl an Weihnachtsbuden, vielfältige Geschenkideen und kulinarische Genüsse“, schreibt die IGX auf ihrer Homepage. Im Jahr 2021 boten rund 40 Händler, Handwerker, Gastronomen und andere Aussteller ihre Waren an (einen Bericht mit Fotos finden Sie hier).

Öffnungszeiten Der Xantener Weihnachtsmarkt startet am Freitag, 18. November 2022 und geht bis zum Donnerstag, 22. Dezember 2022. Sonntags bis donnerstags wird er von 12 Uhr bis 20 Uhr geöffnet sein, freitags und samstags von 12 Uhr bis 21 Uhr, wie die IGX berichtet. An zwei Tagen gelten abweichende Öffnungszeiten: Am Totensonntag, 20. November 2022, ist der Xantener Weihnachtsmarkt nur von 18 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, am Freitag, 25. November 2022, schließt er dagegen erst um 22 Uhr. An diesem Abend ist Late-Night-Shopping in der Xantener Innenstadt. Die Geschäfte schließen später.

Verkaufsoffener Sonntag Am 4. Dezember 2022 ist verkaufsoffener Sonntag in Xanten. Anlass ist der Weihnachtsmarkt. Die Geschäfte öffnen an diesem Sonntag von 13 Uhr bis 18 Uhr. „Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Weihnachtsgeschenke lokal zu kaufen – losgelöst von den üblichen Öffnungszeiten“, schreibt die IGX dazu. „Verbinden Sie Ihren Bummel über den Weihnachtsmarkt mit einem kleinen Abstecher in die tollen Läden unserer Fußgängerzone.“

Bühnenprogramm In diesem Jahr soll es wieder ein Bühnenprogramm auf dem Marktplatz geben. Nähere Informationen folgen noch.

Verlosung Die IGX verlost wieder wertvolle Preise und Gutscheine. Die Lose werden in allen Geschäften, die Mitglied der IGX sind, ab dem 7. Noveber 2022 herausgegeben – pro fünf Euro Einkaufswert gibt es ein Los. Für eine Teilnahmekarte sind zehn Lose notwendig. Die erste Ziehung der Weihnachtsverlosung ist für Samstag, 10. Dezember, 16 Uhr geplant, die zweite und finale Ziehung am Samstag, 7. Januar 2023, 12 Uhr.

Parken Wie die IGX berichtet, dürfen Besucher des Weihnachtsmarktes die Parkflächen des APX-Geländes (Osteingang) benutzen.

