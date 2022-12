Von heiß über herzhaft bis süß Drei Tipps für den Besuch des Xantener Weihnachtsmarktes

Es handelt sich um einen Aprikosen-Zimt-Mirabellen-Likör, der am Stand von Ludger Lemken heiß mit Sahne serviert wird. Der Xantener bezieht ihn von einem Lieferanten aus dem Münsterland, der Marmeladen und Liköre herstellt. Seit vielen Jahre habe er auch einen Weihnachtslikör im Angebot, aber kalt angeboten – und kalt serviert, sei das Getränk kaum nachgefragt worden, berichtet Lemken. „Auf einmal rief der mich sonntagmorgens an und sagte, er habe die Lösung.“ Er habe am Vorabend ferngesehen, und in einer Werbung sei es um ein Getränk gegangen, das heiß mit Sahne serviert werde. „Das machen wir jetzt auch, sagte er“, berichtet Lemken. „Dann hat er den Weihnachtslikör warm gemacht, und seitdem ist er der Brüller.“ Dann sei ein passendes, schönes Glas gefunden worden. „Dann mit der Sahnehaube drauf, schön kredenzen, fertig. Jetzt kommt er gut an.“ Beliebt sei er vor allem bei weiblichen Besuchern. Den Namen habe er sich ausgedacht, erzählt Lemken. Eigentlich heiße das Getränk Weihnachtslikör. Aber das sei kein Name, der auffalle. „Da wir den Likör warm gemacht haben, muss auch deutlich werden, dass er warm ist. Also Heißer Weihnachtsmann.“ Ein Glas kostet 3,50 Euro.