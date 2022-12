Aussteller, Öffnungszeiten, Parken Das erwartet Besucher des Xantener Weihnachtsmarkts 2022

Der Xantener Weihnachtsmarkt ist am Freitag, 18. November 2022, gestartet und geht bis zum Donnerstag, 22. Dezember 2022. Sonntags bis donnerstags wird er von 12 Uhr bis 20 Uhr geöffnet sein, freitags und samstags von 12 Uhr bis 21 Uhr, wie die IGX berichtet. An zwei Tagen gelten abweichende Öffnungszeiten: Am Totensonntag, 20. November 2022, ist der Xantener Weihnachtsmarkt nur von 18 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, am Freitag, 25. November 2022, schließt er dagegen erst um 22 Uhr. An diesem Abend ist Late-Night-Shopping in der Xantener Innenstadt. Die Geschäfte schließen später.