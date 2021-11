Corona-Regeln, Aussteller, Öffnungszeiten : Das erwartet Besucher des Xantener Weihnachtsmarkts

Am Freitagmittag ist Eröffnung: Einen Tag vorher, also am Donnerstag, waren Veranstalter und Aussteller noch kräftig mit dem Aufbau des Xantener Weihnachtsmarktes beschäftigt. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Am Freitag startet der Xantener Weihnachtsmarkt. Es sind fast so viele Aussteller wie vor der Corona-Pandemie dabei. Es wird auch wieder ein Auto verlost. Aber es gibt Einschränkungen. Ein Überblick.

Xanten Der Xantener Weihnachtsmarkt gilt als einer der schönsten am Niederrhein. Am Freitag beginnt er. Fast fünf Wochen lang bleiben die Holzhütten auf dem Marktplatz geöffnet. Veranstalter ist die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX). Wegen der Corona-Pandemie gelten Zugangsbeschränkungen. Ein Überblick über Angebot, Zeiten und Regeln.

Aussteller Auf dem Xantener Weihnachtsmarkt bieten in diesem Jahr etwa 40 Händler, Handwerker und Gastronomen ihre Waren an – damit sind es fast so viele wie 2019. Unter den Ausstellern sind viele bekannte Gesichter, aber auch neue. Das Angebot in den Holzhütten umfasst Lebensmittel, Hygiene- und Deko-Artikel, Spielzeug und Handwerkskunst. Besucher finden Senf, Essig und Öl, Käse, Seifen, Honig, Poffertjes, Lederwaren, Perlsacktiere, Wurst, Keramikreiben und vieles mehr. Außerdem wird es wieder auf dem kleinen Markt ein Tipi-Dorf geben, in dem Glühwein und andere Getränke angeboten werden.

Öffnungszeiten Der Xantener Weihnachtsmarkt beginnt am Freitag, 19. November, und geht bis Mittwoch, 22. Dezember. Er ist sonntags bis donnerstags von 12 Uhr bis 20 Uhr geöffnet sowie freitags und samstags von 12 Uhr bis 21 Uhr. An zwei Tagen weichen die Zeiten davon ab: Am Totensonntag, 21. November, öffnet der Weihnachtsmarkt erst um 18 Uhr, schließt aber wie an anderen Sonntagen um 20 Uhr. Und am Freitag, 26. November, ist Late-Night-Shopping: Die Holzhütten bleiben bis 22 Uhr geöffnet. Außerdem ist am Sonntag, 5. Dezember, zusätzlich zum Weihnachtsmarkt ein verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt geplant.

Corona-Regeln Auf dem Xantener Weihnachtsmarkt gilt 2G. Besucher müssen also genesen oder geimpft sein und das auch nachweisen könne, wie die IGX als Veranstalter erklärt. Die 2G-Regel wird durch das Ordnungsamt und einen privaten Sicherheitsdienst kontrolliert. Die Stadt erklärt: „Es geht uns nicht darum, Menschen auszugrenzen oder zu diskriminieren, sondern Menschen zu schützen!“ Basis ist eine Allgemeinverfügung der Stadt, mit der sie eine Regelung des Landes vorwegnimmt: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat flächendeckend 2G im Freizeitbereich angekündigt. Wer gegen die Regeln verstößt, riskiert ein Bußgeld. Es gibt aber Ausnahmen: Bestimmte Personengruppen dürfen den Weihnachtsmarkt besuchen, obwohl sie weder genesen, noch geimpft sind: Kinder, die das 13. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Auch Schwangere. Und Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Sie müssen einen Nachweis über die nicht mögliche Impfung bei sich haben. Und sie dürfen den Weihnachtsmarkt nur besuchen, wenn sie vorher negativ getestet wurden.

Kein Bühnenprogramm Dieses Mal treten keine Musiker, Bands und Chöre auf dem Marktplatz auf. Die IGX verzichtet darauf, um größere Menschenansammlungen über einen längeren Zeitraum zu vermeiden. Sie bedauert diese Entscheidung, weil die Bühne den Vereinen und Musikern die Möglichkeit bot, sich zu präsentieren. Angesichts der Pandemie sieht die IGX aber keine Alternative.

Verlosung Die IGX verlost wieder zahlreiche Wertgutscheine, mit denen die Gewinner in Xantener Geschäften einkaufen können. Hauptpreis der Weihnachtsverlosung ist ein Auto: ein Mitsubishi Spacestar aus dem Autohaus Mitsubishi Heindorf. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, muss einkaufen gehen – und zwar in den Mitgliedsgeschäften der IGX. Pro fünf Euro Einkaufswert gibt es eine Weihnachtsmarke. Davon müssen zehn auf eine Teilnahmekarte geklebt werden, damit kann man an der Verlosung teilnehmen.

