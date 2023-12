Aktion für den guten Zweck IGX verkauft die Tannen des Xantener Weihnachtsmarktes

Die IGX bietet 35 Weihnachtsbäume inklusive Schmuck und Lichterketten für jeweils 25 Euro an. Darüber hinaus verkauft sie auch Nordmanntannen ohne Licht und Schmuck, dann für 15 Euro. Die Einnahmen sollen komplett an eine gemeinnützige Organisation gespendet werden, erklärte die IGX-Vorsitzende Nicola Lümmen. Mit dem Geld solle die Caritas unterstützt werden, die zum Beispiel die Kleiderkammer am Marktplatz betreibt. Durch den Verkauf werde auch der Gedanke der Nachhaltigkeit in die Praxis umgesetzt: Die Bäume kämen nicht in einen Schredder, sondern würden über die Zeit des Weihnachtsmarkts hinaus noch weiter genutzt. Da es sich um Nordmanntannen handle, sei es gut möglich.