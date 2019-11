Weihnachtsmarkt in Xanten : Vier Wochen Budenzauber

Der Weihnachtsmarkt in Xanten erlebte einen vielversprechenden Auftakt. Er endet zwei Tage vor Heiligabend.

(wer) Einen Monat vor Heiligabend hat sich Xantens Marktplatz in ein gemütliches Weihnachtsdorf verwandelt, in dem etwa 40 Händler ihre Waren anbieten, darunter Wein, Senf, Seife, Schmuck, Essig, Öl, Honig, Käse, Kunsthandwerk, Kissen, Decken, Babyschuhe und Lenkradwärmer. Bis zum 22. Dezember geht der Budenzauber. Am ersten Wochenende war der Weihnachtsmarkt schon gut besucht. Zahlreiche Menschen bummelten und stöberten an den Buden entlang, tranken und aßen an den Ständen und im Zeltdorf auf dem kleinen Markt. An den Wochenenden treten nachmittags und abends Musikbands, Solisten, Chöre und Erzähler auf. Der Xantener Weihnachtsmarkt ist täglich von 12 Uhr an geöffnet. Freitags und samstags schließen die Buden um 21 Uhr, sonst um 20 Uhr.