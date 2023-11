Aussteller, Öffnungszeiten, Bühnenprogramm Das erwartet Besucher des Xantener Weihnachtsmarkts 2023

Die IGX verlost wieder Wertgutscheine. Die Lose sind seit Montag in allen Geschäften, die Mitglied der IGX sind, erhältlich. Pro fünf Euro Einkaufswert bekommen die Kunden ein Los. Mit zehn Losen können sie eine Teilnahmekarte vollständig bekleben. Der erste Preis der Weihnachtsverlosung sind wieder 5555 Euro in Form von IGX-Wertschecks, der zweite Preis sind 3333 Euro in Form von Wertschecks und der dritte Preis 1111 Euro in Form von Wertschecks. Zusätzlich werden noch weitere Wertschecks und Warengutscheine verlost. Die erste Ziehung ist am Sonntag, 10. Dezember, 12 Uhr, die zweite Ziehung am Samstag, 6. Januar 2024, 12 Uhr.