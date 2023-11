Xantener Weihnachtsmarkt Ein Adventsdorf voller Wärme und Gemütlichkeit

Kaum hatten die Holzhütten am Freitagmittag geöffnet, kamen schon die ersten Besucher. Zum Beispiel Ruth und Hans Duwensee aus Rheinhausen. Hier gebe es noch ein Angebot, was es anderswo nicht gebe, lobten sie. Auch Hermien und Ben Wildekamp aus Zevenaar in den Niederlanden schlenderten schon an den Holzhütten vorbei. Sie mögen die Gemütlichkeit am Xantener Weihnachtsmarkt, wie sie berichteten. Was sie weniger gut fanden: Dass alle Parkplätze innerhalb der Wallmauern nun kostenpflichtig sind. Für eine Stadt wie Xanten finden sie die Gebühren hoch.