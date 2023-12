Uhren- und Schmuckmarke aus Sonsbeck Online-Händler Kohlenstoff 12 erstmals auf Xantener Weihnachtsmarkt

Mauricio Baumann kommt von der Bönninghardt, gehörte vor einigen Jahren zu den erfolgreichsten Aktiven in Deutschland in der Mountainbike-Disziplin „Downhill“. Durch seinen Sport kam er mit dem Werkstoff Carbon in Kontakt. Seine heutige Frau und er hätten dann die Idee gehabt, daraus Schmuck zu machen, berichtet er. Also schnitten sie 2015 kleine Anker aus Carbon und kombinierten sie mit schwarzen Lederbändern. Der Schmuck sei so gut angekommen, dass sie einen Onlineshop aufgebaut und auf Social Media dafür geworben hätten – dann „ging es durch die Decke“.