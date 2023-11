Heißgetränk ist eine Stunde lang billiger Xantener Weihnachtsmarkt beginnt mit Glühwein-Happy-Hour

Der Xantener Weihnachtsmarkt geht in diesem Jahr bis einschließlich Donnerstag, 21. Dezember, also knapp fünf Wochen. Sonntags bis donnerstags öffnet er von 12 Uhr bis 20 Uhr, freitags und samstags von 12 Uhr bis 21 Uhr. Es gibt zwei Ausnahmen: Am Totensonntag, 26. November, öffnet der Weihnachtsmarkt wegen des stillen Feiertags nur von 18 Uhr bis 20 Uhr. Am Freitag, 1. Dezember, schließen die Holzhütten erst um 22 Uhr, weil auch die Ladengeschäfte länger öffnen – in Xanten ist an diesem Tag Late-Night-Shopping. In der Mitte des Weihnachtsmarktes ist wieder eine Spielarena für Kinder. Sie werde von mittags bis abends geöffnet und betreut sein, sagte Lümmen.