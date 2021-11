Corona-Schutz in Xanten : Mit Maske zum Weihnachtsmarkt

Xanten Xantens Gewerbetreibende empfehlen Besuchern des Weihnachtsmarktes das Tragen eines Mundschutzes auch im Außenbereich. Der Hauptpreis der IGX-Weihnachtsverlosung hat 71 PS.

Der Weihnachtsmarkt in Xanten ist mit 40 Ausstellern sowie Getränke- und Verpflegungsständen geplant. Unter anderem hat Eckhard Ziegenfuß mit seinem Tippi und an den Wochenenden weiteren Handwerkern zugesagt.

Der Weihnachtsmarkt findet unter den Bedingungen der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW statt. „Allerdings“, sagte Noah Decker vom Ordnungsamt der Stadt Xanten am Freitag, „sind wir bei der aktuellen Entwicklung der Pandemie auch bereit, von uns aus verschärfte Maßnahmen zu ergreifen“. Bis jetzt sei das Maskentragen lediglich in der Innengastronomie, also auch im Tippi vorgeschrieben. „Wir appellieren aber an die Vernunft der Besucher“, ergänzte der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX), Ludger Lemken, „und empfehlen das Tragen der Masken grundsätzlich.“ Der Weihnachtsmarkt geht vom 19. November bis zum 22. Dezember.