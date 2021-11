Zugangsbeschränkung : 2G gilt auf Xantens Weihnachtsmarkt schon ab Freitag

Xanten Am Freitag wird Xantens Weihnachtsmarkt eröffnet. Besucht werden darf er aber nur von Menschen, die genesen oder geimpft sind. Stadt und Veranstalter setzen damit eine Regelung um, die bald landesweit kommt.

Auch für den Xantener Weihnachtsmarkt wird von Anfang an die 2G-Regel gelten. Er darf also nur von Menschen besucht werden, die genesen oder geimpft sind. Ein negativer Corona-Test reicht dagegen nicht. Darauf wies die Stadtverwaltung am Mittwoch hin. Sie reagierte damit auf die Ankündigung der NRW-Landesregierung, wonach im Freizeitbereich flächendeckend 2G eingeführt werden soll. Allerdings wird diese Regel voraussichtlich erst in der nächsten Woche in Kraft treten. Der Xantener Weihnachtsmarkt startet aber schon am Freitag, 19. November.