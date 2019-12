Weihnachtsmarkt-Bilanz : Weihnachtsmarkt: Die Buden werden knapp

Der diesjährige Weihnachtsmarkt sei einer der besten gewesen, die Xanten erlebt habe, sagte IGX-Vorsitzender Ludger Lemken. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Veranstalter ziehen zufrieden eine Bilanz der vergangenen Wochen. 2020 könnte es eng werden.

Der Weihnachtsmarkt stößt langsam an seine Kapazitätsgrenzen. Sollten im nächsten Jahr weitere Aussteller nach Xanten kommen wollen, müsse die IGX als Veranstalter wahrscheinlich Anfragen ablehnen, sagte Ludger Lemken, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX), die den Budenzauber organisiert. Auf Xantens Markt sei zwar noch Platz, aber es gebe keine freien Holzhütten mehr

In diesem Jahr hatten mehr als 40 Buden auf dem Marktplatz gestanden. Die Aussteller verkauften unter anderem Käse, Wein, Lederwaren, Kuscheltiere, Kosmetik, Öle, Honig, Wurst, Strickwaren und Deko-Artikel. Die meisten Händler waren schon in den vergangenen Jahren in Xanten gewesen, einige aber zum ersten Mal. An den Wochenenden traten Musiker auf der Bühne auf. Der Weihnachtsmarkt hatte am 22. November begonnen und ging bis vergangenen Sonntag. Am Montagmittag waren die Holzhütten bereits abgebaut.

Die viereinhalb Wochen seien „bombastisch“ gelaufen, sagte Lemken am Montag in einer ersten Bilanz der vergangenen Wochen. Es sei einer der besten Weihnachtsmärkte gewesen, die Xanten jemals erlebt habe. „Ich bin rundum zufrieden.“ Das Wetter habe mitgespielt. An den Wochenenden habe es kaum geregnet. Er gehe davon aus, dass die meisten Händler im nächsten Jahr wiederkommen wollten, wenn nicht sogar alle. Er habe bisher nur positive Reaktionen erhalten. An den Wochenenden ist der Weihnachtsmarkt deutlich stärker besucht als wochentags. Schätzungen zufolge können samstags und sonntags insgesamt bis zu 20.000 Besucher nach Xanten kommen.

In der Domstadt gibt es den Weihnachtsmarkt schon seit 1992. In den vergangenen Jahren ist er nach und nach größer geworden. Mit ihm ist auch das Zelt-Dorf auf dem kleinen Markt gewachsen. Betrieben wird es von Eckhard Ziegenfuß und dessen Sohn Mathis. Der Vater äußerte sich nach den mehr als vier Wochen ebenfalls zufrieden. Das Zelt-Dorf sei wieder sehr gut gelaufen, täglich seien sicherlich einige Hundert Besucher auf den kleinen Markt gekommen. Viele Unternehmen feierten ihre Weihnachtsfeier in den Hütten und Zelten auf dem kleinen Markt.