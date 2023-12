Fotos Das gibt es auf Xantens Weihnachtskunstmarkt 2023

Der Xantener Weihnachtskunstmarkt findet am zweiten Adventswochenende im Rathaus statt, also auch noch am Sonntag, 10. Dezember, von 11 Uhr bis 18 Uhr. Schon am Samstag konnten die Besucher die Arbeiten verschiedener Künstlerinnen und Künstlern bestaunen.