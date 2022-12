Fotos Diese Aussteller sind auf dem Weihnachtskunstmarkt in Xanten

Im Xantener Rathaus findet am zweiten Adventswochenende wieder der Weihnachtskunstmarkt statt. Zahlreiche Künstler und Aussteller präsentieren am Samstag, 3. Dezember, und am Sonntag, 4. Dezember, jeweils von 11 bis 18 Uhr ihre Werke und Waren. Eine von ihnen ist Petra Pepper mit Pepperinas Glas und Schmuck.