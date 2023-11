Weihnachtsgottesdienste in Xanten Das sind die Termine der Evangelischen Kirchengemeinde

Info

Übersicht Die Evangelische Kirchengemeinde Xanten-Mörmter plant in der Advents- ujnd Weihnachtszeit zahlreiche Gottesdienste und weitere Angebote. Sie weist auch auf Termine in der Region hin, also in Sonsbeck und Büderich. Eine Auswahl.

Lebendiger Adventskalender Am Vorabend des ersten, zweiten und dritten Advents gibt es jeweils wieder einen lebendigen Adventskalender, also ein Zusammenkommen, und zwar am 2. Dezember um 18 Uhr bei Familie Kimms am Holzweg 92, am 9. Dezember um 18 Uhr bei den Familien Loffeld, Kappel und Moser an der Dr.-Cornelius-Scholten-Straße und am 16. Dezember um 18 Uhr bei Familie Klingelhöller an der Alten Schulstraße 13e.

Adventssonntage (Auswahl) Erster Advent, 3. Dezember, 11 Uhr: Kirche mit Kindern in der Kirche in Xanten. Zweiter Advent, 10. Dezember, 11 Uhr: Taufgottesdienst in der Kirche in Xanten.

Gottesdienst im Zirkus 17. Dezember, 11 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst im Zelt des Weihnachtszirkus an der Xantener Südsee

Heiligabend (24. Dezember) 11 Uhr – Kirche Xanten: Gottesdienst für Familien mit kleinen Kindern. 16.30 Uhr – Ökumenische Andacht auf dem Markt. 17 Uhr – Gottesdienst im Kurpark „Auf dem Weg nach Bethlehem / Begegnungen“. 18 Uhr – Predigtgottesdienst in der Kirche in Xanten. 18 Uhr – Predigtgottesdienst in der Kirche Mörmter. In der Region: 15 Uhr – Sonsbeck: Familiengottesdienst mit Krippenspiel. 17 Uhr – Sonsbeck: Christvesper. 22 Uhr – Sonsbeck: Christmette. 16 Uhr – Büderich: Gottesdienst mit Krippenspiel. 17.30 Uhr – Büderich: Christvesper.

Erster Weihnachtstag (25. Dezember) In der Region: 9.30 Uhr – Büderich: Gottesdienst mit Abendmahl. 11 Uhr – Sonsbeck: Gottesdienst mit Abendmahl.

Zweiter Weihnachtstag (26. Dezember) 11 Uhr – Mörmter: Gottesdienst. In der Region: 9.30 Uhr – Gottesdienst in Büderich.