Gutschein-Ideen für Freizeit am Niederrhein Weihnachtsgeschenke aus dem Drucker

Glow-Zone Duisburg Wie wäre es mit einer Runde Minigolf? Was zunächst nach einem gemächlichen Nachmittag klingt, wird auf den 4D-Schwarzlicht-Bahnen bei Glow-Zone Duisburg zum besonderen Erlebnis. Gespielt wird in fünf unterschiedlichen Themenwelten. Die 3D-Wandmalereien werden durch bewegte Projektionen und Sound- sowie Dufterlebnisse abgerundet. Und wer keine Lust hat, am Abschlag zu stehen, kann im Glow-Zone sein Instagram-Profil aufmotzen. Denn die an Hollywood-Blockbuster und Pixar-Stars angelehnte Bahnen bieten eine traumhafte Kulisse für ausgiebige Fotosessions. Gutscheine gibt es in drei Kategorien zum Ausdrucken: Eintritt für Kinder, Eintritt für Erwachsene und als Wertgutschein. glowzone.de