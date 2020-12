Weihnachtseinkäufe in Xanten : Supermärkte richten Appell an Kunden

Jeffrey Karlen am Eingang des Rewe-Marktes in Xanten. Über ihm ist die Ampel zu sehen. Foto: Armin Fischer (arfi )/Armin Fischer ( arfi )

Xanten Wegen der Corona-Pandemie dürfen die Supermärkte nur eine bestimmte Anzahl von Kunden gleichzeitig in ihre Läden lassen. Deshalb appellieren sie an die Kunden, möglichst allein zu kommen und auch die Randzeiten zu nutzen, damit niemand draußen warten muss.

Vor Weihnachten haben manche Supermärkte ihre Öffnungszeiten verlängert, damit sich der Kundenandrang entzerren und auf mehr Stunden verteilen kann. So öffnen die Xantener Edeka-Märkte zum Beispiel schon um 6 Uhr statt um 7 Uhr und schließen erst um 22 Uhr statt um 21 Uhr. An Heiligabend öffnet auch der Rewe schon um 6 Uhr morgens. Abends ist er sowieso schon bis 22 Uhr geöffnet.

Die Supermärkte appellieren an die Kunden, für den Einkauf auch die Randzeiten zu nutzen. Außerdem bitten sie darum, möglichst allein zu kommen. Das tue ihm leid, weil Familien den Einkauf gern zusammen erledigten, sagte Benny Lurvink vom Edeka in Lüttingen. Aber die Supermärkte dürften nur eine bestimmte Anzahl von Menschen gleichzeitig in die Läden lassen, und Kinder würden mitgezählt. Sobald 120 Personen im Geschäft seien, müsse der nächste Kunde solange draußen warten, bis jemand den Supermarkt verlassen habe. Deshalb stehe ein Sicherheitsdienst am Eingang.