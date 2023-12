Wegen hoher Nachfrage Xantener Weihnachtscircus gibt Zusatzvorstellung

Der elfte Xantener Weihnachtscircus hat am Freitag, 22. Dezember, begonnen. Bis Sonntag, 7. Januar, geben die Artisten fast täglich ein oder zwei Vorstellungen. Jonny Casselly junior hat wieder ein neues Programm zusammengestellt. Es ist eine Mischung aus Akrobatik am Boden und in der Luft, Jonglage und Clownerie. Die Artisten kommen aus verschiedenen Ländern, aber auch hier vom Niederrhein.