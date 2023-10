27 Vorführungen geplant Vorverkauf für Xantener Weihnachtscircus hat begonnen

Xanten · Kaum hat der Vorverkauf für den Xantener Weihnachtscircus in diesem Jahr begonnen, sind in einigen Vorstellungen schon viele Plätze reserviert. Insgesamt bietet die Familie von Jonny Casselly junior 27 Termine an.

09.10.2023, 15:28 Uhr

Im vergangenen Jahr trat unter anderem Clown Tonito im Xantener Weihnachtscircus auf (Archiv). Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg.

Auch in diesem Jahr gibt es einen Xantener Weihnachtscircus. Der Vorverkauf hat am Montag begonnen. Zwischen Freitag, 22. Dezember 2023, und Sonntag, 7. Januar 2024, sind insgesamt 27 Vorführungen geplant. Darunter sind drei Familientage mit reduzierten Preisen. Karten gibt es online oder telefonisch direkt beim Xantener Weihnachtscircus von Jonny Casselly junior oder in der Geschäftsstelle der Tourist Information Xanten (TIX) an der Kurfürstenstraße. Magische Momente im Zirkuszelt Premiere des Xantener Weihnachtscircus Magische Momente im Zirkuszelt Die Ticketpreise beginnen bei 13 Euro für Kinder und 19 Euro für Erwachsene in der Kategorie „Erster Platz“. Karten fürs Parkett kosten 19 Euro (Kinder) oder 26 Euro (Erwachsene) und für den Sperrsitz 22 Euro (Kinder) oder 29 Euro (Erwachsene). In der Loge liegen die Preise bei 30 Euro (Kinder) und 36 Euro (Erwachsene). In den Familien-Vorführungen kosten alle Plätze im Rang jeweils 16 Euro und alle Plätze in der Loge jeweils 25 Euro. Diese reduzierten Preise gelten für Vorführungen am Donnerstag, 28. Dezember, 15 Uhr, Dienstag, 2. Januar, 16 Uhr, und Mittwoch, 3. Januar, 16 Uhr. Über das Programm des Xantener Weihnachtscircus in diesem Jahr ist noch nichts bekannt. Zirkusdirektor Jonny Casselly junior engagiert aber jedes Mal Artisten aus aller Welt für seine Show. Im Vorfeld verrät er über sie aber wenig, um die Spannung hochzuhalten. Es ist bereits das elfte Mal, dass er mit seiner Familie in Xanten einen Weihnachtscircus veranstaltet. Das Zelt wird wieder im Hafen Xanten an der Südsee stehen. Über die Jahre hat sich die Familie Casselly in der Region ein treues Stammpublikum aufgebaut, wie sich auch am Montag wieder zeigte. Nach dem Start des Vorverkaufs waren viele Plätze in den Vorstellungen nach wenigen Stunden bereits reserviert. Ticketverkauf Karten sind online erhältlich über www.weihnachtscircus-xanten.de/ und telefonisch über 02801 3789799, grundsätzlich täglich von 9 bis 18 Uhr.

