Xantener Weihnachtscircus 2023 Familientreffen unterm Zirkuszelt

Wenn man will, lassen sich im Zirkus also die Geschichten des Lebens erleben. Und immer ist das Publikum dicht dran. Denn Zirkus unterscheide von Film, Fernsehen, Konzert und Theater, dass er den Zuschauer ganz nah an sich heranlasse, sagte Tonito Alexis einmal – auch dieses Jahr bringt er die Menschen wieder als Clown zum Lachen. Mit dem Satz meinte er, dass im Zirkus das Publikum mittendrin statt nur dabei ist, weil die Künstler in seiner Mitte auftreten, in einer Manege, also von allen Seiten zu erleben sind. Durch diese Nähe fühle sich das Publikum mit den Künstlern verbunden, erklärte Tonito Alexis. Die Menschen kämen als Zuschauer, sie gingen als Freunde.