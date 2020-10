Xantener Zirkusfamilie : Casselly sammelt Anfragen für Weihnachtscircus

Xanten Seit Montag können Karten für den Xantener Weihnachtscircus der Familie Jonny Casselly junior reserviert werden. Die Karten müssen aber erst bezahlt werden, wenn die Behörden grünes Licht geben.

Casselly junior will in diesem Jahr zum neunten Mal einen Weihnachtscircus veranstalten. In der vergangenen Jahren buchte er dafür auch Artisten aus dem Ausland. Die Veranstaltungen waren immer gut besucht oder ausverkauft. In diesem Jahr sind zunächst 30 Aufführungen zwischen dem 18. Dezember und dem 3. Januar vorgesehen. Casselly deutete an, dass die Anzahl der Zuschauer in einer Vorstellung wegen der Corona-Pandemie reduziert werden könnte. Der Besuch des Weihnachtscircus solle für Gäste, Artisten und Mitarbeiter sicher sein, erklärte er. Die Pandemie habe viele Veränderungen und besondere Situationen mit sich gebracht. „Wir hoffen sehr, dass Sie gesund sind und auch bleiben.“